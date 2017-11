Cathy Guetta et David Guetta ne sont plus ensmble

publié le 16/11/2017 à 18:19

Nombreux sont les artistes à avoir une vie sentimentale mouvementée. Un des couples les plus médiatisés de ces dernières années est sans aucun doute Selena Gomez et Justin Bieber. Au début de leur romance ils étaient adulés, jusqu'à ce que tout dérape et qu'ils se déchirent à coup de publications sur les réseaux sociaux.



Après cette rupture douloureuse, Selena Gomez s'est consolée dans les bras de Zedd. Une relation de courte durée. Puis elle a succombé au charme de The Weeknd, ensemble ils semblaient filer le parfait amour... Jusqu'à il y a quelques jours. La belle a été aperçue aux bras de Justin Bieber. Nouveau rebondissement dans le dossier Jelena, une affaire à suivre.

Autre artiste a avoir fait chavirer de nombreux cœurs : Calvin Harris. Le producteur britannique a fréquenté Rita Ora pendant plus d'un an, avant de succomber au charme de Taylor Swift. Cette dernière relation se soldera par une rupture. Deux histoires qui ont fait couler beaucoup d'encre.



On se souvient évidemment du couple iconique que formait Cathy et David Guetta. 22 ans de mariage, 2 enfants et finalement un divorce. Aujourd'hui le DJ est avec en couple avec une mannequin prénommée Jessica Ledon. Que de rebondissements dans le cœur de vos artistes préférés.