publié le 25/10/2017 à 18:23

Après le succès de Slide, Rollin, Feels et Hard To Love, Calvin Harris mise sur la réussite de Faking It. Le producteur tente un exploit : faire de chaque single de son album Funk Wav Bounces Vol. 1 un tube. Jusqu'ici il y est arrivé, le titre Faking it va-t-il autant plaire que les précédents ? C'est bien parti pour.



Porté par la chanteuse Kehlani et le rappeur Lil Yatchy, deux personnalités en vogue, ce son se différencie des autres par son rythme plus posé et ses consonances R&B plus prononcées. Les deux styles des artistes s'associent parfaitement avec la signature de Calvin Harris.

Faking It parle d'une fin de relation déchirante. Le clip met en scène Kehlani et Lil Yatchy dans un palais de glace représentant le froid glacial qui règne entre les deux exs. Calvin Harris y fait quelques apparitions, derrière un piano et derrière une batterie, à vous de le repérer dans la vidéo.