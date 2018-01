DIAPORAMA - Les meilleurs moments du Party Fun Live à Avoriaz 1800

Nils Van Zandt et Mico C aux platines à Avoriaz 1800

publié le 02/01/2018 à 15:44

Pour clôturer l'année 2017 et commencer 2018 de la meilleure façon possible, Fun Radio a organisé un Party Fun Live à Avoriaz 1800. Le 31 décembre de nombreuses personnes avaient fait le déplacement au cœur de la station, là ou se déroulait l'événement. Dehors il faisait 0° cela n'a pas suffi à refroidir la foule. A 20h Mico C a lancé les hostilités et a enchaîné deux heures de set, remixant les plus grands tubes du moment.



Aux alentours de 22h Nils Van Zandt a pris les platines à son tour. Toute la foule a dansé sur ses titres phares comme Destination Paradise ou son plus récent : Damn Good. Jusqu'à 00h le DJ a mixé sous la neige avant de lancer un : "Bonne année" accompagné d'un feu d'artifice. Une soirée magique. Revivez les meilleurs moments de cet événement en photos.