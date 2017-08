publié le 10/08/2017 à 18:01

En italie, en Belgique, au Portugal... Martin Garrix s'est produit un peu partout cet été. En plus de toutes ces dates il a deux résidences à Ibiza, un lieu qu'il affectionne tout particulièrement : "Je me sens comme chez moi là bas, je teste mes nouveaux titres et je vois comment les gens réagissent." Il mixe tous les lundi au Hï et tous les jeudi à l'Ushuaïa et ce jusqu'au 18 septembre. Si vous souhaitez le voir, prenez vos billets à l'avance !



Sur son compte Instagram, le jeune prodige partage ses aventures. Récemment il a publié une photo accompagné de David Guetta à l'Ushuaïa. Les deux DJ's se sont retrouvés sur scène, très certainement pour jouer leur dernier titre So Far Away. Outre le travail, Martin Garrix prend aussi du bon temps à Ibiza. Il s'est essayé au flyboard et à l'air de très bien s'en sortir. Le DJ néerlandais profite également de son temps libre pour produire de nouveaux sons. Il va continuer de faire parler de lui, pour notre plus grand plaisir.

Free day in Ibiza and I'm loving it Une publication partagée par Martin Garrix (@martingarrix) le 8 Août 2017 à 9h30 PDT

Ibiza Une publication partagée par Martin Garrix (@martingarrix) le 7 Août 2017 à 16h19 PDT

my brother @davidguetta Une publication partagée par Martin Garrix (@martingarrix) le 9 Août 2017 à 12h26 PDT

bad weather in Ibiza means NEW MUSICCCC @maejor Une publication partagée par Martin Garrix (@martingarrix) le 9 Août 2017 à 14h31 PDT