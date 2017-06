publié le 21/06/2017 à 16:05

Cette semaine on retrouve un Justin Bieber torse nu, pour le plus grand plaisir de ses fans, qui gagne un bras de fer visiblement difficile. Sam Feldt, quant à lui, fête l'anniversaire de son manager alors qu'il est encore dans son lit, ce qui ne l'empêche pas de danser à sa manière et d'apprécier cette surprise. Calvin Harris dévoile son nouveau titre Feels en featuring avec Katy Perry et William Pharell, en filmant son perroquet. Martin Garrix, toujours au top, a posté une photo de lui sur son compte Instagram depuis son jet privé, la grande classe ! Enfin Rihanna apparaît dans une tenue très sexy dans le dernier titre de DJ Khaled : Wild Thoughts, qui est une belle reprise de Maria Maria de Carlos Santana.