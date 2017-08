publié le 03/08/2017 à 15:56

L'été est la période la plus intense pour les DJ's. Les festivals s'enchaînent aux quatre coins du monde et ils n'ont parfois même pas le temps de pouvoir profiter des événements, faute de temps. Entre deux mixes ils essayent de prendre quelques heures de répit pour profiter de la belle saison.



Les Nervo étaient en Grèce. Les deux sœurs mixaient au Far Out Beach Club à Ios. Elles en ont profité pour découvrir l'île. Au programme : ballade, baignade et shopping. Quant à Martin Garrix il était en italie. Le DJ jouait au Selinunte Archaeological Park : "C'est un des plus beaux lieux où j'ai jamais joué" a-t-il confié en légende de sa photo sur Instagram. Après cet événement Martin Garrix est allé se reposer en Sicile avant de repartir à Tomorrowland clôturer le festival.

David Guetta a lui aussi un programme très chargé. Il profite de son temps libre, en musique toujours, sur un yacht en Croatie. Enfin, Sam Feldt fêtait ses 24 ans et annonçait dans la foulée sa collaboration avec Akon à l'ensemble de ses abonnés, un beau cadeau.



Greek Island office digs #onlineshopping lol #workworkwork Une publication partagée par NERVO (@nervomusic) le 29 Juil. 2017 à 23h17 PDT

pre Tomorrowland chilling! ¿ #freethenipple Une publication partagée par Martin Garrix (@martingarrix) le 30 Juil. 2017 à 10h24 PDT

Music everywhere !!! Wow Une publication partagée par David Guetta (@davidguetta) le 29 Juil. 2017 à 6h30 PDT

It's my birthday! ¿ Une publication partagée par Sam Feldt (@samfeldtmusic) le 31 Juil. 2017 à 18h25 PDT