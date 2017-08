publié le 08/08/2017 à 13:19

Comme chaque année Rihanna a fait un stop dans son pays natal pour participer au carnaval Crop Over, célébrant la fin de la saison des récoltes de cannes à sucre. La chanteuse a créé l'événement en portant une tenue des plus affriolantes.



Plumes, cheveux bleus, sous-vêtements brodés de cristaux, résille... Rihanna a opté pour un look très sexy et coloré, qui a attiré tous les regards. Elle a défilé ainsi dans les rues de Bridgetown, la capitale de la Barbade et a fait sensation auprès des habitants.

Pour que cet événement dépasse les frontières, Rihanna a posté plusieurs clichés d'elle sur les réseaux sociaux qui n'ont pas manqué d'affoler la toile. Une belle manière aussi de montrer qu'elle se sent bien dans sa peau et de faire taire toutes les personnes l'ayant critiqué sur son physique dernièrement.

crawpova '17 #AuraForCropOva @aura_experience Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 7 Août 2017 à 10h28 PDT

the @aura_experience caught by @dennisleupold #BARBADOS #cropover2017 #culture Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 7 Août 2017 à 13h44 PDT

RIHANNA LOOKS SO GOOD pic.twitter.com/NmtRnvAmFW — ¿ (@fentyy) 7 août 2017