publié le 02/08/2017 à 17:14

Tous les jours nous scrutons les comptes des réseaux sociaux des artistes Fun Radio. Martin Garrix, David Guetta, Afrojack, Rihanna... Tout le monde y passe. Des photos de leurs vacances, des vidéos de leurs prestations, des teasings... On voit tout et on partage avec vous les informations les plus intéressantes.



Cette semaine on retient les vidéos dévoilées par DJ Khaled sur son compte Instagram. Il a révélé les coulisses du clip Wild Thoughts, titre qu'il a produit avec Rihanna. On voit les deux artistes prendre place et danser dans une ambiance tropicale, où la chanteuse barbadienne se dévoile plus sexy que jamais.

Autre actualité récente, DJ Snake a bel et bien ouvert son pop-up store comme on vous l'avait annoncé et il était très attendu ! Il est venu y faire des dédicaces sur des objets originaux : des claviers de piano au T-shirt d'un bébé tout y est passé.