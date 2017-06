publié le 16/06/2017 à 16:22

Après l'avoir teasé sur les réseaux sociaux, DJ Khaled a dévoilé ce 16 juin le titre Wild Thoughts en collaboration avec Rihanna. On retrouve ces deux grands artistes dans un clip coloré et très "caliente". La chanteuse barbadienne nous envoûte avec ses danses et ses tenues sexy.



Ce morceau estivale nous fait voyager, et le sample de Maria Maria intégré au refrain est juste parfait. On retrouve l'univers du titre phare des années 90 dans le clip avec les looks de Rihanna : boucles d'oreilles XXL, foulards imprimés, hauts cours, le tout dans des couleurs très flashy.

DJ Khaled signe un nouveau carton. Après I'm The One avec Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper et Lil Wayne, Wild Thoughts promet également de très bons retours. Ces deux titres seront sur son album Grateful qui sortira le 23 juin prochain.