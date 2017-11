DIAPORAMA - Rita Ora en petite tenue

publié le 27/11/2017 à 15:52

Rita Ora a choisi de poser ses valises à Nairobi, en Afrique, pour fêter son anniversaire. Après avoir profité des magnifiques paysages elle est partie à la rencontre des Massaï. L'artiste a immortalisé un moment mémorable où de nombreux enfants se sont mis à chanter autour d'elle : "On ne m'a jamais chanté une chanson comme celle-ci avant. Je suis allée dans un superbe village Massaï et ils ont été tellement accueillant. Mon énergie et mon âme ne seront plus jamais comme avant. Merci. Meilleur anniversaire de ma vie !" A-t-elle écrit en légende de cette publication sur Instagram.



Quelles heures après avoir postée cette adorable vidéo, Rita Ora a dévoilé sa tenue pour la journée. En réalité elle ne portait rien (ou presque). Sa légende "Birthday Suit", signifiant : "dans le plus simple appareil" en disait long. La chanteuse a opté pour un maillot de bain ultra échancré. Une tenue qu'elle a partagé avec ses abonnés dévoilant de pus en plus ses courbes au fil d'un album photo. On vous laisse admirer le paysage.

BIRTHDAY SUIT! ¿ Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 27 Nov. 2017 à 3h16 PST

I’ve never been sang a song like this for my birthday before. I went to a beautiful Masai Village and they were so welcoming and my energy and soul will never be the same again. Thank you. Best birthday ever!! Also watch until the end I think I found a future superstar! Thank you @spaceforgiants and @biglifeafrica for this life changing experience #27 Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 26 Nov. 2017 à 7h05 PST

27 today. Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 26 Nov. 2017 à 5h54 PST