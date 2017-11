publié le 20/11/2017 à 19:00

Réécoutez toutes les nouveautés de ces dernières semaines dans la playlist du mois de novembre. Vous avez découvert certains de ces sons sur Fun Radio, comme par exemple Caméléon de Maître Gims. Après une courte absence le rappeur français est revenu avec cet extrait irrésistible teasant son album à venir, Ceinture Noire.



Les artistes français sont nombreux à avoir publié des titres prometteurs dernièrement. David Guetta présentait Dirty Sexy Money, un carton dès sa diffusion. Le morceau comptabilise plus de 5 millions de vues sur YouTube. Enfin DJ Snake dévoilait, après A Different Way, un titre dans un autre style : Broken Summer, tout aussi plaisant.

D'autres titres ont fait parler d'eux, notamment Wolves né d'une collaboration entre Selena Gomez et Marshmello ou encore Havana de Camila Cabello, acclamé par Justin Bieber.