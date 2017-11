Rita Ora: "Your Song" - (Blind Audition IX) | The Voice Of Germany 2017 | Pro7

publié le 22/11/2017 à 17:16

Juré de The Voice version anglaise en 2015, Rita Ora a voulu prendre au piège le jury de The voice Allemagne. Pour se faire elle a passé une audition à l'aveugle, comme les autres candidats. La chanteuse a interprété, dos aux quatre jurés, son titre du moment : Your Song. Dès les premières notes ils ont tous été impressionnés par la prestation et se sont retournés les uns après les autres.



Une fois face au jury, Rita Ora a continué d'enflammer la scène et tout le monde semblait vivre un moment incroyable. Sauf que, une fois son live terminé un des jurés lui a posé la question impensable : "Comment tu t'appelles ?" Aucun des quatre ne l'a reconnu et ils pensaient même que c'était un excellent sosie. Heureusement, l'artiste ne l'a pas du tout mal pris.