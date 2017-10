publié le 04/10/2017 à 19:34

Les MTVA EMA se dérouleront le 12 novembre prochain au SSE Arena à Wembley à Londres. Rita Ora sera la maîtresse de cérémonie et aura, en plus, le privilège d'interpréter son titre Your Song en live. Cette soirée l'enchante d'avance : "Je suis tellement impatiente de présenter les MTV EMA dans ma ville natale [..]"



Ce n'est pas la seule information de la semaine à retenir. David Guetta et Justin Bieber ont dévoilé le clip de leur titre 2U après avoir teasé ce morceau avec les anges de Victoria's Secret. Autre chose à retenir, Jax Jones a annoncé le début de sa tournée : House Work Tour, le 1er décembre à l'Electric Brixton à Londres. Pendant ce temps là Martin Solveig continue d'enchaîner les dates et s'amuse comme il peut à l'aéroport. DJ Snake, lui, profite d'un peu de temps libre pour sortir... En Ferrari !