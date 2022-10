VIDÉO - Comment Selena Gomez a redonné une seconde vie au tube de Rema, "Calm Down"

Sorti il y a un peu plus d'un mois, le remix de Calm Down de Rema par Selena Gomez donne une seconde vie au morceau et une dimension encore plus grande à ce titre qui a déjà marqué l'année 2022. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la nouvelle version fait partie des 20 morceaux les plus écoutés de la planète et ne cesse de grimper de jour en jour. Au Liban, en Guinée, au Koweït ou encore au Qatar, c'est même la première place que trustent les deux stars.

Pendant longtemps, les artistes américains ont travaillé entre eux, en cercle fermé. Mais désormais, la mondialisation touche le domaine de la musique. On le voit, par exemple, avec les artistes du genre "latino" qui percent partout dans le monde, y compris en France. En s'associant avec Rema, né au Nigeria, Selena Gomez ne fait qu'amplifier cette tendance et montre sa compréhension de l'univers musical. Elle n'a pas hésité à découvrir l'afrobeat, le style de Rema, qui est très loin de son univers habituel. "C'est une armée, un mouvement. Je suis très fier d'avoir cette opportunité de partager ma culture et mon son avec le reste du monde. Je voudrais tous vous remercier pour votre soutien et votre amour", s'est félicité Rema au micro du Studio Fun Radio, l'émission de 16h à 19h.

C'est un coup gagnant-gagnant, puisque Selena Gomez refait parler d'elle avant de lancer un nouvel album. Rema, lui, a réussi à séduire une femme de renommée mondiale et risque de marquer de son empreinte 2022 et même 2023.

