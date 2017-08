publié le 03/08/2017 à 11:54

Ces dernières semaines les titres de l'été se sont enchaînés. Calvin Harris a dévoilé l'intégralité de son album Funk Wave Bounce 1, avec des titres marquants comme Feels et Slide. David Guetta a multiplié les collaborations : 2U avec Justin Bieber et Complicated avec Dimitri Vegas & Like Mike. Martin Solveig a dévoilé un nouveau titre avec Alma All Stars et beaucoup d'autres découvertes à réécouter dans la playlist de l'été 2017.



Cette année encore les artistes ont su innover et proposer des titres qui resteront, pour beaucoup, ancrés dans nos playlists. Que vous ayez la chance de partir ou pas, cette sélection des meilleurs titres de l'été vous accompagnera lors de vos longues soirées ou pendant vos trajets et mettra tout le monde de très bonne humeur.