Calvin Harris, Tiësto... Découvrez les DJ's les mieux payés au monde

publié le 09/08/2017 à 14:58

Chaque année le magazine économique américain Forbes dévoile le classement des DJ's les mieux payés au monde. Calvin Harris figure en tête pour la cinquième année consécutive. Celui qui est à l'origine de nombreux titres qui ont connu un grand succès comme This Is What You Came For avec Rihanna, ou encore My Way et dernièrement Feels a récolté cette année 48,5 millions de dollars.



Derrière lui se trouve Tiësto, qui conserve, lui aussi, la même place que l'année passée. Le premier des DJ's néerlandais a avoir connu une carrière internationale continue de surprendre. A la troisième place on retrouve The Chainsmokers. Leur dernière collaboration avec Coldpay : Something Just Like This a été un véritable carton.

Les sept autres à figurer dans le classement sont dans l'ordre : Skrillex, Steve Aoki, Diplo, David Guetta, Mashmello, Martin Garrix et enfin Zedd. Avec toutes leurs productions, leurs diverses collaborations et leurs passages dans les plus grands festivals du monde on comprend leurs revenus élevés.