publié le 15/03/2017 à 16:16

Pour ne plus rien rater de l'actualité de vos artistes préférés, il suffit de regarder la Fun Stories qui récapitule en une minute tout ce qu'il s'est passé sur leurs réseaux sociaux. Sortie d'un titre ou d'un album, vacances, blague, amour, tenue improbable, soirée VIP... Nous scrutons pour vous tous les réseaux sociaux de nombreux artistes et faisons un résumé de leur semaine mouvementée.



Cette semaine, on commence par une info insolite : Ed Sheeran, fan de tatouages (il en aurait environ 60), a été missionné pour tatouer un animateur radio londonien : Roman Kemp, afin de marquer son passage dans l'émission. Sauf qu'il a écrit "Ed était ici en 2007" et non en 2017, il s'est trompé de 10 ans et a ruiné le mollet de ce monsieur...

Martin Solveig fait une énorme révélation

Côté musique Don Diablo a mis le feu au Pharaonic Festival à Chambéry ! Zedd a dévoilé un (très court) extrait de son nouveau son sur Tweeter. Martin Solveig sera à Tomorrowland en 2017 et il a révélé sur Instragram le line up de sa scène.



Pour rester dans les révélations faites par les artistes sur les réseaux sociaux : DJ Snake fera la closing de l'Ultra Music ! Et enfin l'événement de la semaine c'était aussi la sortie du clip I Feel It Coming de Daft Punk et The Weeknd dont on vous a parlé dès sa sortie !