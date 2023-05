Pourquoi Ed Sheeran est-il l'artiste de la semaine ?

Depuis 2011, la musique d'Ed Sheeran a conquis le monde entier. Après une série d'albums portant des symboles mathématiques comme +, x, ÷ et =, le chanteur britannique s'apprête à dévoiler le cinquième opus de cette série, intitulé - (SUBTRACT), ce vendredi 5 mai. Avec 14 chansons au programme, les fans pourront plonger dans l'univers intimiste de la superstar, qui aborde des thèmes personnels dans ses morceaux. En avant-goût de l'album, le titre Eyes Closed, remixé par Lost Frequencies, est déjà en playlist sur Fun Radio.



Outre cette sortie musicale, le natif d'Halifax est à l'affiche depuis mercredi sur la plateforme de streaming Disney+ avec un documentaire inédit intitulé The Sum of It All. Dans ce documentaire, l'artiste se livre comme jamais auparavant, évoquant les événements marquants de sa vie, ses épreuves et ses triomphes.

L'un des moments les plus touchants est celui où il évoque le combat contre le cancer de son épouse, Cherry Seaborn. Le documentaire permet également de découvrir des images de concerts intimistes dans des lieux spectaculaires. Ce témoignage émouvant donne aux fans de l'artiste un aperçu de sa vie personnelle et de sa philosophie.

Dans un autre registre, Ed Sheeran a récemment annoncé qu'il accompagnait Shakira dans la création de son futur album. En plus d'être l'artiste de cette semaine, ce grand supporter du club de football d'Ipswich, pourrait s'imposer comme l'artiste de l'année 2023.

