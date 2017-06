publié le 07/06/2017 à 17:22

Cette semaine Justin Bieber a annoncé une nouvelle exceptionnelle sur son compte Twitter : la sortie d'un nouveau titre avec David Guetta. Pour mettre en scène ce son, ils ont fait appel aux filles les plus convoitées du monde, les anges de Victoria's Secret. Ces dernières ont posté sur leur compte Instagram des petites vidéos sans son ou on les voit danser. Dans la légende elles ont repris le hashtag déjà utilisé par Justin Bieber pour annoncer la nouvelle #2U. Rendez-vous le 9 juin pour découvrir le morceau et le clip. Toutes les autres infos de la semaine sont à découvrir en vidéo dans la Fun Stories.

So @justinbieber was wondering if you could guess these lyrics... ¿ @victoriassecret Une publication partagée par elsa hosk (@hoskelsa) le 5 Juin 2017 à 19h25 PDT

¿¿¿ #2U @justinbieber @davidguetta Une publication partagée par Jasmine Tookes (@jastookes) le 6 Juin 2017 à 12h46 PDT