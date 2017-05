publié le 16/05/2017 à 14:51

Sur son compte Instagram, Clara Morgane poste des photos de son quotidien : plateau télévisé, shooting lingerie, restaurant, selfie... Et parfois elle enflamme la toile en se découvrant d'avantage, comme ce 15 mai 2017, quand elle a posté une photo d'elle très sexy au réveil.



Ses abonnés ont apprécié ce cliché accompagné d'une simple légende "Bonjour", qui a déjà récolté plus de 17.000 likes et de nombreux commentaires la complimentant. Clara Morgane multiplie les activités, elle est à la fois égérie, modèle photo, chroniqueuse, présentatrice...

Elle sait se réinventer et aller jusqu'au bout des projets qu'elle initie. Le dernier en date est son cabaret appelé "Cabaret de Clara Morgane" ou les danses érotiques côtoient les numéros d'illusion. Elle créée également l'événement chaque année avec son calendrier très sexy.

Bonjour ... ¿¿ #mood #bed #bedmood #sweet #morning #claramorgane Une publication partagée par Clara Morgane (@claramofficiel) le 15 Mai 2017 à 1h25 PDT