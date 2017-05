EN IMAGES - Kayla Itsines, Jen Selter... 5 filles healthy et sexy à suivre sur Instagram

publié le 11/05/2017 à 16:50

Sur Instagram de plus en plus de compte "healthy" apparaissent. Les pionnières en la matière sont suivies par des centaines de milliers d'abonnés, voire plus pour certaines. Sur leur compte, on retrouve des exercices de sports, des recettes de repas équilibrés, et tout un tas de conseils pour mener une vie saine et se façonner un corps de rêve. Leurs photos donnent envie de se surpasser pour atteindre leur niveau, sachant qu'elles ont beaucoup travaillé pour en arriver là.



Postures de yoga, exercices de musculation... Il y a de nombreuses façons de se muscler et de maigrir, vous trouverez celle qui vous correspond en suivant ces comptes Instagram. L'objectif principal est tout d'abord de se sentir bien dans sa peau et dans sa tête. Ces filles s’avèrent être de véritables coachs, qui félicitent leur abonnés, comme le fait Kaylya Itsines en postant des photos de ses followers avant/après. Elles sont belles et sexy et à l'approche de l'été ont a toutes envies de les suivre pour se motiver !

Kayla Itsines

I've recently mentioned that I really want to focus on the community this year (I am smiling SO BIG while I write this by the way, ladies!). I am SO passionate about helping WOMEN. I want you all to be strong and confident. I love watching you grow into the best version of yourself! I can't wait to share my secret with you! www.kaylaitsines.com/app @sweat Une publication partagée par Kayla Itsines (@kayla_itsines) le 10 Mai 2017 à 14h02 PDT

Georgia Horackova

¿Nouvelle vidéo sur la chaîne ¿ Un tout nouveau format ! J'espère que cela vous plaira :) Je vous parle d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur et qui m'accompagne au quotidien ¿ Amour, Georgia Une publication partagée par ¿GEORGIA HORACKOVA¿ (@georgiasecretsyt) le 12 Mars 2017 à 3h49 PDT

Amanda Bisk

¿ #freshbodyfitmind Une publication partagée par Amanda Bisk (@amandabisk) le 2 Mai 2017 à 8h59 PDT

Izabel Goulart

That feeling after an amazing workout ¿¿ Aquele sentimento Pós-Treino! Feliz e motivada para o próximo ¿¿ #paris #BodyByIza #workout #happyness #workhardplayhard #dedication #motivation #focus Une publication partagée par Izabel Goulart (@izabelgoulart) le 13 Mars 2017 à 12h29 PDT

Jen Selter

Summer is right around the corner! Download my workout program and start your FREE week trial today - @fitplan_app ¿ #ad DM me a screenshot after you download it so I can invite you into the private Facebook fam ¿ #JenSelterChallenge Une publication partagée par Jen Selter (@jenselter) le 6 Mai 2017 à 7h11 PDT