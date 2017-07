publié le 04/07/2017 à 17:03

Toutes les plus grandes stars se sont données rendez-vous à Paris pour les défilés Haute Couture de 17 maisons françaises. Un événement qui a lieu deux fois par an, en janvier et en juillet. Durant quatre jours elles vont enchaîner les défilés et les soirées mondaines.



Les filles les plus suivies de la planète sont invitées à assister à cet événement. Chacune de leur apparition est capturée, et l'ensemble de leurs tenues font fureur. Bella Hadid, mannequin âgée de 20 ans est actuellement l'égérie de Dior. Elle était l'invitée d'honneur du défilé, et s'est présentée à la soirée dans une longue robe transparente.

Une autre it-girl, Chiara Ferragni, est actuellement à Paris. Elle réside dans une suite du Park Hyatt Paris Vendôme avec son fiancé Fedez, un rappeur italien. Entre chaque défilé la jeune italienne change de tenue, et immortalise chacune d'elles sur les réseaux sociaux.



Tina Kunakey top modèle italienne, et compagne de Vincent Cassel fait également partie des invitées VIP. Elle s'est rendue à la soirée de l'amFAR, un dîner de récolte de fond pour le financement de la prévention et de la recherche médicale contre le sida, accompagnée de son plus beau sourire.

