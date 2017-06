publié le 20/06/2017 à 17:10

Les températures estivales sont plus que jamais de retour, et la période des grandes vacances approche. Vous êtes sûrement en train de chercher le maillot idéal pour cet été, pour vous aider, nous vous avons sélectionné les plus belles pièces repérées sur Instagram.



Les it-girls ont déjà profité des rayons du soleil et elles ont sorti leurs plus beaux maillots. Cette année, elles osent des modèles originaux. Aux oubliettes le triangle banal, le bikini se fait de plus en plus sexy. Kendall Jenner et Emily Ratajkowski, deux filles scrutées par le monde entier pour leur style, optent pour des maillots dans un style rétro avec des volants et des boutons.

Les maillots une pièce ont toujours la côte. Alexis Ren, le très jeune mannequin, à quant à elle créé une ligne de maillot, dont un zippé très hot qu'elle a mis en avant sur son compte Instagram. Gabrielle en porte un nude très joli, Chiara Ferragni un rouge à volants et enfin Sara Sampaio un vert torsadé. A vous de trouver celui qui vous plaît.



Kendall Jenner et son maillot de bain rétro

¿ Une publication partagée par Kendall (@kendalljenner) le 24 Mai 2017 à 5h24 PDT

Alexis Ren et sa collection de maillots de bain

LA heat w. @bryant.. so excited to share with you guys my first line. Pleeease subscribe to the @renactive box for exclusives and limited editions . Full collection launching in July ¿ Une publication partagée par ALEXIS REN (@alexisren) le 2 Juin 2017 à 8h54 PDT

Le maillot qui laisse les épaules dénudées d'Emily Ratajkowski

¿ Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 17 Juin 2017 à 3h31 PDT

Le maillot de bain une pièce échancrée de Sara Sampaio

¿¿ in btw the craziness Une publication partagée par Sara Sampaio (@sarasampaio) le 23 Mai 2017 à 8h14 PDT

Le maillot de bain à volants de Chiara Ferragni

¿ Une publication partagée par Chiara Ferragni (@chiaraferragni) le 18 Juin 2017 à 4h01 PDT