publié le 27/04/2017 à 10:07

Cette année, du 14 au 16 avril et du 21 au 23 avril a eu lieu un des festivals les plus attendus de l'année : Coachella. Des artistes de renoms sont invités à venir faire le show dans le désert californien : Lady Gaga, Kendrick Lamar, Lorde, Dj Snake, Martin Garrix, pendant que des célébrités des quatre coins du monde s'y retrouvent pour y faire la fête. Un rendez-vous immanquable : les mannequins et it-girls s'y pressent, toutes plus lookées les unes que les autres.



Crop-top, maillot de bain échancré, teinture jaune fluo, combinaison à paillettes intégrale... Tout est bon pour se faire remarquer. Scrutées par des millions de followers sur les réseaux sociaux, elle savent comment attirer l'attention et comment se démarquer. Qui gagnera le concours de la plus lookée pour cette année 2017 ? A vous de choisir.

Le mannequin néerlandais Romee Strijd.

Let the good vibes roll ¿¿¿ Une publication partagée par Romee Strijd (@romeestrijd) le 15 Avril 2017 à 9h53 PDT

La it-girl Kylie Jenner.

highlighter hair ¿ Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 14 Avril 2017 à 16h01 PDT

Le mannequin français Gabrielle Caunesil.

En route Une publication partagée par G A B R I E L L E (@gabriellecaunesil) le 16 Avril 2017 à 13h33 PDT

Le mannequin américain Taylor Hill.

¿¿¿ Une publication partagée par Taylor Hill (@taylor_hill) le 15 Avril 2017 à 15h17 PDT

Le mannequin brésilien Alessandra Ambrosio

Chasing rabbits ... ¿¿ #festivAle #easterweekend #coachella ¿ by @timuremek Une publication partagée par Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) le 17 Avril 2017 à 10h37 PDT

Le modèle portugais Sara Sampaio.

Day 3 #coachella Une publication partagée par Sara Sampaio (@sarasampaio) le 16 Avril 2017 à 23h37 PDT

La it-girl italienne Chiara Ferragni.

#TheBlondeSaladGoesToCoachella Une publication partagée par Chiara Ferragni (@chiaraferragni) le 16 Avril 2017 à 13h14 PDT

Le mannequin Josephine Skriver.

day 2. ¿ #vsangeloasis Une publication partagée par Josephine Skriver (@josephineskriver) le 16 Avril 2017 à 11h07 PDT