Un auditeur a parlé de parkour avec l'équipe de Lovin'Fun, ce qui a donné des idées à Kassim.

> Kassim risque sa vie en faisant du parkour dans Lovin'Fun

par Laura Lefebvre publié le 03/02/2017 à 13:53

Gaël, un auditeur de 16 ans, a voulu parler de parkour avec l'équipe Lovin'Fun. Qu'est-ce que c'est ? Une activité physique consistant à se déplacer uniquement avec ses capacités motrices. C'est ainsi que se déplaçait les acteurs du film Yamakasi. C'est donc plus de 10 ans après la sortie du film que cette pratique est devenue populaire.



Le jeune auditeur souhaite à son tour essayer ce sport, mais il est un peu réticent à cause des nombreux accidents qui sont arrivés récemment. L'équipe lui conseille de s'orienter vers des professionnels, de s'entraîner et surtout de ne pas se lancer tout seul au risque de se blesser.



Kassim, lui, a décidé de s'essayer au parkour dans les studios de Lovin'Fun. Pas évident étant donné la disposition du studio, et pourtant il se lance et grimpe sur la table. Il n'ira pas bien loin et finira par sauter de la table. Un bon début pour l'animateur.