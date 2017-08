« Friends », le nouveau single de Justin Bieber

publié le 18/08/2017 à 11:46

Nous l’avions quitté, le mois dernier, avec une moins bonne nouvelle… Justin Bieber avait alors annulé tous ses concerts en Amérique et en Chine "suite à des circonstances imprévues". Mais il nous avait promis un retour rapide et il a tenu sa promesse ! Depuis quelques jours sur ses réseaux sociaux, il nous annonçait une surprise... Hier Justin Bieber a dévoilé son tout nouveau single intitulé « Friends » !



Un son pop-électro produit avec BloodPop avec qui il avait déjà travaillé sur quelques titres pour son dernier album « Purpose ». Il lui doit notamment le succès « Sorry » !



Justin a aussi dévoilé un extrait d'un clip contenant les paroles du refrain : « Can we still be friends? Doesn't have to end, and if it ends, can we be friends? ». Des paroles qui feraient ainsi écho à une rupture amoureuse qu'il aurait envie d'amener vers une amitié.

Alors vous aimez ce nouveau son ?

New song #Friends out now Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 17 Août 2017 à 9h03 PDT