publié le 31/05/2017 à 16:54

Le 23 mai dernier, Justin Bieber a donné un show privé dans une boîte de nuit new-yorkaise. Le chanteur a commencé à interpréter Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee, qu'il a déjà repris il y a peu. Mais, ce soir-là, il ne se souvient plus des paroles. Après avoir chanté le refrain, il a laissé le micro aux invités, puis le drame est arrivé. Le chanteur de Sorry n'a pas retrouvé la suite de la chanson et a entonné un charabia qui a laissé ses fans perplexes.



Justin Bieber enchaîne les apparitions scandaleuses. Après avoir quitté la scène et insulté ses fans il y a quelques semaines, voilà qu'il oublie les paroles des chansons. Et pourtant le chanteur canadien a un vrai talent, et de nombreux artistes collaborent avec lui. Le dernier en date est DJ Khaled pour son titre I'm The One, où Justin Bieber chante le refrain. Ce morceau comptabilise aujourd'hui plus de 227 millions de vues sur YouTube. Espérons que Justin Bieber va sortir de cette mauvaise passe et de cette image d'adolescent rebelle qui lui colle à la peau.