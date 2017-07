Justin Bieber annule tous ses concerts

publié le 25/07/2017 à 16:27

Après un retour triomphal sur le devant de la scène avec l’album Purpose, qui s’est vendu à presque 700 000 exemplaires la première semaine, et une tournée qui ne comptait pas moins de 150 dates, Justin Bieber a annoncé à ses fans qu’il renonçait aux 15 dates restantes.



Le chanteur, récemment interdit de se produire en Chine à cause de ses problèmes de comportement, a décidé hier soir qu’il prenait une pause "suite à des circonstances imprévues" selon un communiqué de presse officiel. "Justin aime ses fans et déteste les décevoir. Il remercie ses fans pour l'incroyable expérience vécue sur la tournée au cours des 18 derniers mois. "



Les fans américains et asiatiques se verront rembourser leur place. "Je vous aime les gars. Je trouve que vous êtes géniaux. Désolé pour tous ceux qui se sentent déçus ou trahis, ce n'est pas voulu. Passez une bonne journée." a déclaré la superstar dans une vidéo.



Malgré un immense succès commercial de son album, contenant entre autre le single Sorry, le jeune canadien de 23 ans a pendant longtemps été au centre de nombreux problèmes avec la justice mais pas de panique, il se sent épuisé et nous promet qu’il reviendra bientôt : "Je vais simplement me reposer, me relaxer".