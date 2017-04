Fun Radio Ibiza Experience : 2 moyens de gagner les dernières places

publié le 12/04/2017 à 11:16

La Fun Radio Ibiza Experience s'invite à Paris et c'est ce vendredi 14 avril ! Vous aurez l’occasion de vivre un moment unique à l'AccorHotels Arena en présence des plus grands DJs de la planète : Hardwell, Afrojack, Nervo, W&W, Sam Feldt, Robin Schulz et de toute l'équipe de Fun Radio.



Au programme : sets exclusifs de vos DJs préférés, animation dès l'ouverture des portes à 17 heures par nos animateurs et des surprises tout au long de la soirée. L’événement est complet mais... il reste encore deux solutions pour tenter de gagner des places et vivre une soirée de folie.



Aujourd'hui, le 12 avril, nous allons mettre en place un jeu sur Facebook pour vous offrir des places ! Jeudi et vendredi matin écoutez Fun Radio de 6h à 9h l'équipe de Bruno Dans La Radio vous offrira les toutes dernières places ! Si vous ne pouvez pas vous rendre à la Fun Radio Ibiza Experience, suivez l'événement en live-vidéo sur Facebook et sur le site !