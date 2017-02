Petit retour sur les titres qui ont lancé la carrière des DJs présents lors de la Fun Radio Ibiza Experience : Nervo, Afrojack, Robin Schulz, Hardwell, W&W, Sam Feldt en France.

Avec publié le 16/02/2017 à 14:58

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Les DJs qui seront présents à la Fun Radio Ibiza Experience le 14 avril prochain ont tous été connus grâce à un titre en particulier. Nous avons décidé de revenir sur chacun d'entre eux et vous allez vous rendre compte que vous avez forcément déjà entendu au moins l'un de leurs morceaux.



W&W sont les DJs qui ont pour habitude de remixer les titres, ils ont d'ailleurs, il y a moins d'un an, remixé l'énorme tube de The Chainsmokers : Don’t Let Me Down. Mais au delà de leurs remix, les W&W ont créé leur propre titre qui a véritable cartonné : Bigfoot avec à ce jour plus de 4 millions de vues sur leur chaîne Youtube.



Robin Schulz avait quant à lui ensoleillé vos journées avec son remix du célèbre titre de Lilly Wood and The Pricks : Prayer In C que vous pouvez d'ailleurs encore entendre sur les ondes.



Afrojack a, lui, deux tubes à son répertoire, le premier est sûrement celui en collaboration avec Steve Aoki : No Beef mais il a vraiment gagné en popularité française lors de la sortie de son titre As Your Friend en featuring avec Chris Brown.

> Afrojack & Steve Aoki feat Miss Palmer - No Beef (Official Full Video)

Hardwell a depuis ses débuts enchaîné les tubes mais si nous devions en sauver un seul qui a lancé sa carrière en France c'est sûrement Appolo qui a été repris un nombre de fois incalculable et joué dans de nombreux festivals et discothèques.



Sam Feldt a vraiment lancé sa carrière lors de la sortie de son titre Show me love qu'on vous a joué très souvent lors de notre émission Le Before Party Fun, une célèbre reprise de Michael Mind qui avait déjà cartonné à l'époque (en 2008).



Nervo, les deux sœurs jumelles ont connu un succès très rapidement grasse à un featuring avec Afrojack : The Way We See The World . Ensuite si nous devions parler d'un titre qui les a lancées en France ça serait sûrement Like Home en featuring avec Nicky Romero.

> Afrojack, Dimitri Vegas, Like Mike and NERVO - The Way We See The World (Official Music Video) [HD]

Bref, une raison de plus pour ne pas manquer la Fun Radio Ibiza Experience le 14 avril prochain et de vous procurer vos places dès maintenant.