publié le 05/04/2017 à 09:53

Vous êtes à paris ce samedi 8 avril et vous voulez tentez de gagner 1 pass pour 2 personnes pour la Fun Radio Ibiza Exeperience ? Rejoignez-nous dès 11h aux abords du magasin Citadium près de la gare Saint-Lazare, pour tenter votre chance. Le but du jeu ? Briser la glace ! Sur place il y aura 4 blocs de glace à casser, contenant chacun 1 pass pour 2 personnes pour laFun Radio Ibiza Experience du 14 avril à l'AccorHotels Arena. Chacun votre tour, vous tenterez de détruire le bloc afin de récupérer un pass et d'assister à la meilleure soirée de l'année !



Bruno, Marion et Anne-So, JB, Vacher, Elliot, Christina ont tenté leur chance en brisant un bloc de glace, il y a quelques jours, et ce n'était pas une tâche facile. Marion et Anne-So ont finalement réussies à extraire le pass ! Venez vous défouler à votre tour le 8 avril et tenter de remporter les toutes dernières places disponibles pour la Fun Radio Ibiza Experience.