publié le 18/12/2017 à 10:34

Avant les fêtes, Fun Radio vous invite à sa X-Mas Party à Tours. Adrien Toma et Boris Way mixeront entre 19h et 00h aux 3 Orfèvres. Une grande partie de la famille sera au rendez-vous pour profiter de cet événement et vous rencontrer.

Inscrivez-vous ci-dessus pour assister à cette soirée qui promet d'être mémorable. Pour tous ceux ne pouvant s'y rendre, la soirée sera diffusée en direct sur Fun Radio. Suivez aussi cet événement sur l'ensemble de nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat (funradiofr).