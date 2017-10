Martin Solveig, Feder : vivez le Party Fun Live à Nantes

publié le 12/10/2017 à 11:11

Nouvelle édition du Party Fun Live, direction Nantes ! Au programme : Adrien Toma, Martin Solveig et Feder, réunis sur scène pour plus de 3h de mix. Avis donc à tous les nantais et aux alentours : la soirée est totalement gratuite et aura lieu sous les Nefs des machines de l'île de Nantes de 21h à 00h.



Pour ceux qui n'auront pas la possibilité de se déplacer, pas de panique ! Vous pourrez vivre de l'intérieur le Party Fun Live directement sur le Facebook, Twitter, Instagram de Fun Radio. Notre DJ et animateur, Adrien Toma, sera d'ailleurs aux commandes du compte snapchat : funradiofr. Un filtre Snapchat dédié à l'événement sera disponible durant toute la soirée.



On vous propose également de poster toutes vos photos et impressions sur votre compte Twitter avec le hashtag #PartyFunLive ! Les meilleures d'entre elles seront partagées sur les comptes officiels de Fun Radio. La soirée sera retransmise sur Fun Radio le vendredi 13 octobre dès 19 heures.

Party Fun Live Nantes