Lollapalooza 2018 : Zara Larsson, Diplo... Découvrez le line-up du festival

publié le 15/12/2017 à 12:32

Le 21 et 22 juillet 2018 le festival Lollapallooza fera sont grand retour à l'Hippodrome de Longchamp. Une deuxième édition en France et une programmation qui fait envie. En tout une cinquantaine d'artistes se succéderont durant ces deux jours, parmi lesquels Diplo, Dillon Francis et Zara Larsson.



De la bonne musique mais pas seulement. Jean Imbert, célèbre chef cuisinier français, fait aussi parti du programme. Ce dernier s'occupera de toute la partie restauration. Il sera accompagné de nombreux autres grands chefs pour proposer ce qui se fait de mieux en matière de gastronomie.

Plus rare dans un festival, les enfants sont aussi les bienvenus. Une scène et une programmation "100% kids" prévue dans un espace dédié baptisé Kidzapalooza afin que "la musique des grands soit enfin accessible aux enfants."

Programmation Lollapalooza Paris 2018