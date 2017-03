Gagnez votre pass VIP pour la Fun Radio Ibiza Experience

publié le 17/03/2017 à 12:07

Le 14 avril 2017 à l'AccrosHotel Arena, Fun Radio vous convie au plus grand rendez-vous EDM de Paris : la Fun Radio IBiza Experience. Aujourd'hui on vous offre la possibilité de gagner un pass VIP pour cette soirée qui s'annonce mémorable. Visiter les backstages, voir les tests effectués par les artistes, être placé en catégorie 1... Voici un aperçu des avantages que vous offriront cet accès VIP.



Comment y participer ? C'est très simple : connectez-vous à votre compte Twitter ou Instagram et dites-nous quelle folie vous seriez prêt à réaliser pour décrocher votre pass VIP avec le #SiJeViensAFunRadioIbizaExperience. Exemple : "#SiJeViensAFunRadioIbizaExperience je ferai la danse des canards pendant le set d'Afrojack". Ce défi doit être réalisable car le jour J, nous vous filmerons en train de le faire !.

Soyez originaux, les meilleurs tweets seront sélectionnés et si c'est vous, attendez vous à passer une soirée inoubliable. Pour rappel : on recevra ce soir là Hardwell, W&W, Robin Shulz, Afrojack, Nervo et enfin Sam Feldt, une soirée immanquable !