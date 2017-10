publié le 21/10/2017 à 16:53

Ce troisième jour en direct d'Amsterdam était un peu particulier. JB et Adrien Toma ont annoncé les grands gagnants des Fun Radio DJ Awards. Deux DJs, Henri PFR et R3hab sont passés dans le sutdio pour récupérer leur trophée, répondre aux questions des animateurs et livrer un set exclusif. Après avoir terminé son set, Henri PFR a été rejoint par Mosimann aux platines. Ensemble ils ont fait un back to back totalement improvisé et ont enflammé le studio.



Les animateurs ont également reçu d'autres DJs, toujours à l'occasion de l'Amsterdam Dance Event. Les mixs se sont ainsi enchaînés toute l'après-midi pour le plus grand plaisir des auditeurs, au vu des nombreux tweets repérés avec le hashtag #FunRadioAmsterdam (voir ci-dessous). Les W&W ont rappelé le très bon souvenir qu'ils gardent de Fun Radio Ibiza Expérience avant de livrer un set incroyable.

Après les cours c'est les Vacances ! Et c'est aussi partie pour les #FunRadioDJAwards @funradio_fr avec @JBFunRadio et @AdrienToma — ArthurRadioOff (@ArthurRadioOff) 20 octobre 2017

Bravo mon pote @HenriPfr ton prix!

Révélation internationale de l'année ENTIÈREMENT MÉRITÉ #FunRadioDjAwards <3 #FunRadio — Ethan (@EthanEnMix) 20 octobre 2017