Katy Perry : ses tenues les plus folles

publié le 05/09/2017 à 12:18

Que ce soit dans un clip, sur scène ou lors d'une sortie anodine Katy Perry ne néglige jamais son look. Son compte Instagram est un bon moyen de s'en rendre compte, il regorge de photos de ses looks les plus osés. Dernièrement, la chanteuse américaine s'est affichée dans un smocking bleu à strass, avec un soutien-gorge apparent. Rien de tel pour faire la promotion du passage de sa tournée The Witness Tour en Nouvelle-Zélande. Pour se rendre au Glastonbury Festival, en Angleterre, Katy Perry n'a pas hésité à porter une tenue tape à l'oeil.



Celle qui est à l'origine de nombreux titres intemporels comme I Kissed A Girl ou encore Hot'N Cold, datant de 2008, la première année de sa carrière, sait comment interpeller le monde entier. Pour son dernier album Witness, elle a misé sur des clips spectaculaires. Les deux plus marquants sont Bon Appétit où elle se fait cuisinier tout du long, et Swish Swish mettant en scène une partie de basket endiablée.

Katy Perry s'est livrée lors d'une interview pour Fun Radio sur ce tout dernier album. Vous pourrez tout savoir jeudi 7 septembre à 18h. En plus de ses confidences, Fun Radio vous offre la chance de partir à New York, tous frais payés, pour aller la voir en concert. Pour cela appelez le 32 28 dès que vous entendez deux de ses titres à la suite.

¿¿¿NEW ZEALAND ¿¿¿Tickets & VIP packages for both #WITNESSTHETOUR Auckland shows are on sale now ¿ link in bio ¿ Une publication partagée par KATY PERRY (@katyperry) le 31 Août 2017 à 15h02 PDT

¿YOUR HOSTESS WITH THE MOSTEST¿@VMAS ¿@shearerphoto Une publication partagée par KATY PERRY (@katyperry) le 26 Août 2017 à 21h42 PDT

¿¿¿¿I'm blue da ba dee da ba daa¿¿¿¿ Une publication partagée par KATY PERRY (@katyperry) le 30 Juin 2017 à 10h55 PDT

¿bright eyed¿ costume by @jwujek & @zanabayne shoes by @katyperrycollections Une publication partagée par KATY PERRY (@katyperry) le 25 Juin 2017 à 6h43 PDT

Fresh out the oven! Listen everywhere: link in profile. ¿ Une publication partagée par KATY PERRY (@katyperry) le 27 Avril 2017 à 21h09 PDT