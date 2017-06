publié le 16/06/2017 à 12:08

Calvin Harris sait décidément comment faire patienter ses fans. Ce 16 juin il vient de dévoiler sur sa chaîne YouTube un nouvel extrait de son prochain album. Cette fois-ci le DJ britannique propose un titre funk accompagné de Pharrell Williams et Katy Perry. Ce trio étonnant, composé d'artistes aux univers différents, donne lieu à un titre estival et dansant qu'on risque de se passer en boucle tout l'été.



Les titres de Fun Wav Bounce 1, à venir le 30 juin prochain, s'enchaînent et ne ressemblent pas. Calvin Harris a tout d'abord dévoilé Slide avec Franck Ocean et Migos, un titre mélangeant la pop et l'électro, puis Heatstroke alliant cette fois-ci l'electro, le hip-hop et la pop, et enfin Rollin tinté de mélancolie. Tous ces titres comptabilisent des millions de vues sur YouTube et on sait que le succès de cet album ne fait que commencer.