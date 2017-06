publié le 15/06/2017 à 16:50

Cette semaine l'événement marquant était sans aucun doute les 72 heures de vidéos de Katy Perry sur sa chaîne YouTube. La chanteuse a fait la promo de son nouvel album en étant filmée en direct par 41 caméras, du 8 au 12 juin, dans un loft loué spécialement pour cette occasion. Lors de son interview avec James corden, Katy Perry s'est dévoilée en faisant un top 3 des performances de ses ex au lit. Elle a placé John Mayer en numéro 1, Orlando Bloom en numéro 2 et enfin Diplo en numéro 3. La réponse du membre de Major Lazer ne s'est pas fait attendre.

I won the bronze metal in sex Olympics ¿ pic.twitter.com/RD2PanuCue — florence mayweather (@diplo) 12 juin 2017