La tenue ultra sexy d'Emily Ratajkowski

publié le 02/10/2017 à 17:25

Emily Ratajkowski a encore fait réagir ses millions d'abonnés. Depuis son arrivée à Paris pour la Fashion Week, la mannequin actrice et activiste, comme elle se présente sur son compte Instagram, multiplie les looks les plus audacieux.



Ces derniers temps à Paris le temps est gris, maussade, la belle sait garder et surtout redonner le sourire malgré les intempéries. Dernièrement elle a posté une photo d'elle, entre deux défilés, dans son lit à l'hôtel. Elle portait un un haut blanc top-less et très décolleté et a récolté près d'un million de like.

Chacun de ses posts est un événement. Emily Ratajkowski a immortalisé sa dernière tenue parisienne et a encore une fois affolé la toile. Elle a été prise en photo par Emanuele Angelo dans une robe dorée très échancrée dans le dos avec un décolleté plongeant. La belle américaine fréquente de plus en plus de français comme le couturier Jacquemus et la it-girl Jeanne Damas, on risque de la voir plus souvent à Paris !

Last night @livincool Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 30 Sept. 2017 à 10h03 PDT

