publié le 27/09/2017 à 15:14

Le 26 septembre la Fashion Week a débuté à Paris. Pendant une semaine les rues parisiennes vont être foulées par les plus belles filles du monde. Certaines sont conviées pour assister aux plus grands shows, d'autres sont amenées à défiler pour les maisons de luxe.



Emily Ratajkowski s'est rendue à plusieurs défilés parisiens dans des tenues marquantes. Elle est apparue dans une robe moulante au défilé Jacquemus et dans une robe vintage, fendue, avec un décolleté plongeant au show Dior. Une autre it-girl était de la partie, Chiara Ferragni. Celle qui a été élue n°1 au classement des influenceurs du magazine Forbes portait une robe longue semi transparente, un brin provocante mais très élégante.

Deux autres filles ont attiré l'attention ces deux derniers jours. Constance Jablonski, égérie de la marque Etam, a fait un show incroyable avec bon nombre d'autres filles, le tout filmé en live. La deuxième fille n'est autre que Bella Hadid qui termine son marathon de défilés à Paris pour notre plus grand plaisir.

@Dior ¿ Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 26 Sept. 2017 à 7h52 PDT

In a whole @ysl by @anthonyvaccarello look for the Saint Laurent show #TheBlondeSaladGoesToParis Une publication partagée par Chiara Ferragni (@chiaraferragni) le 26 Sept. 2017 à 10h28 PDT

Prêts? @etam #EtamLiveShow #FrenchLiberté demain 21h. ¿¿ Une publication partagée par Constance Jablonski (@constancejablonski) le 25 Sept. 2017 à 9h10 PDT

Another time zone Une publication partagée par Bella Hadid (@bellahadid) le 25 Sept. 2017 à 10h46 PDT