AMÉLIE NETEN À DEUX DOIGTS DE VOMIR - Marion et Anne-So

publié le 20/04/2017 à 10:07

Au départ, Amélie Neten venait dans Le Night Show pour parler de son nouveau livre. Mais, elle a dû participé à un jeu : La vérité si je mange ! Le principe ? Amélie fait équipe avec Yaya, Anne-So avec Enzo. Elles vont mutuellement se poser des questions, si elles n'y répondent pas, leur coéquipier mangeront un met peu ordinaire. C'est Amélie qui commence à poser une question à Anne-So en lui demandant quel membre de l'équipe elle virerait si elle en était obligée.



Elle n'arrive pas à répondre, Enzo doit se mettre à table en mangeant des pattes de poulet. C'est au tour d'Amélie d'être face à une dilemme puis qu'elle n'arrive pas à désigner la personne qu'elle trouve la plus laide dans le studio. Vous l'aurez compris, c'est à Yaya de commencer son repas avec un œil cru de poisson ! Bon appétit ! Les questions s'enchaînent et les filles ont toujours autant de mal à répondre aux questions et les garçons doivent du coup manger plusieurs choses écœurantes !