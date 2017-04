publié le 27/04/2017 à 12:13

Le hand spiner est le nouvel anti-stress à a mode. Très facile à acquérir, cet objet s'achète sur internet et coûte environ 15 euros. Si vous avez tendance à jouer avec votre stylo, vos cheveux, que d'une façon générale vous avez du mal à vous concentrer au bureau ou en cours cet objet est fait pour vous.





C'est un petit objet qui tourne très vite dans votre main en pressant un bouton, pour voir à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne regardez la vidéo. Le fait d'observer le mouvement de rotation très rapide provoque une sensation d'apaisement et de bien être, et convient parfaitement aux personnes stressées et sous tension.

Pour le petit plus, Enzo vous montre dans la vidéo, comment créer votre propre hand spiner. Pour cela rien de plus simple, munissez vous de 4 roulements, de glu et d'une feuille de verre. Il vous explique tout et vous allez voir que c'est très facile à faire et à customiser !