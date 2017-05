publié le 02/05/2017 à 16:56

Le Night Show a découvert un objet révolutionnaire pour se sécher les cheveux : le Deluxe Softhood By Air. Trouvé sur le site Amazon, Marion et Anne-So ont tout de suite su que cette nouvelle façon de se sécher les cheveux allait changer leur vie.



Cet objet à la forme d'un casque que l'on retrouve dans les salons de coiffure et qui englobe la totalité des cheveux. Ce casque se met sur la tête et gonfle avec l'air envoyé par le sèche cheveux depuis le tuyau prévu à cet effet. C'est très pratique ça ne prend pas du tout de place, et ça fonctionne très bien.



La preuve, après 5 minutes d'utilisation Anne-So avait les cheveux secs. Attention tout de même à ne pas mettre votre sèche cheveux à pleine puissance au risque de vous brûler la tête. Vous pouvez trouver cet objet sur internet au prix de 15 euros !