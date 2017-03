publié le 01/03/2017 à 11:34

Rémy, un auditeur, a choisi d'affronter Marion au Pourquoi tu m'appelles. Anne-So a demandé à toute l'équipe de se joindre à elle pour faire un haka pendant l'appel, une danse d'intimidation réalisée notamment par l'équipe de rugby à XV de Nouvelle-Zélande, les All Blacks, avant chaque match.



Pendant que Marion demande à la personne au bout du fil pourquoi il l'appelle, Anne-So et l'équipe du Night Show se met en place et pousse des hurlements. L'inconnu n'a pas l'air dérangé plus que ça par ces cris, et continue d'avoir une discussion presque normale avec Marion.

Les blagueurs laissent un peu de répit à l'inconnu et Marion pour discuter tranquillement, mais ils recommencent à hurler pour tenter de déstabiliser l'auditeur en ligne. Rien à faire, il est impassible. Marion reste 3 minutes en ligne avec cet inconnu, et elle-même n'en revient pas !