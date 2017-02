Marion et Anne-So ont renouvelé leur "Opération bahut" et on fait vivre une journée de dingue à un collégien.

> OP BAHUT À -18 DEGRÉS ¿¿ ! - Marion et Anne-So

par Laura Lefebvre publié le 08/02/2017 à 17:23

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Marion et Anne-So ont renouvelé leur Opération bahut. Elles sont allées chercher Victor devant son collège Victor Hugo dans le 3e arrondissement de Paris. L'équipe du Night Show, lui avait promis une journée riche en émotions, et il n'a pas été déçu ! Les filles l'ont d'abord embarqué à l'Ice Cube Bar, un bar de glace, où la température intérieure avoisine les -18°. Pour résister au froid, ils se sont vêtus de doudounes et de gants. Après cette première expérience glaciale, Marion et Anne-So ont emmené Victor à la Tête dans les nuages, un centre de loisirs.



Là-bas, ils ont à peu près tout testé : rodéo, course... Mais, Victor n'a pas été le seul à se prendre au jeu. Yannick, Thibault, Martion et Anne-So s'y sont donnés à cœur joie, un bon retour en enfance. Bilan de la journée : Yannick n'a pas gagné de peluche alors qu'il a passé la moitié de son temps à la machine, mais Théo dit avoir passé "La plus belle journée de sa vie" et ça c'est l'essentiel !