Marion et Anne-So ont dévoilé une liste de maladies toutes plus incroyables et rares les unes que les autres.

> LES MALADIES LES PLUS INCROYABLES ! - Marion et Anne-So

par Laura Lefebvre publié le 31/01/2017 à 15:56

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Passionnées par la série Grey's Anatomy, Marion et Anne-So ont décidé de parler de maladies rares et incroyables. À la suite d'un vrai-faux sur ce thème, on a découvert tout un tas de maladie. Dans l'ordre, la maladie du "syndrome du mort-vivant", qui est un trouble psychologique où la personne pense être morte. L'hypertrichose qui rend les patients atteints de cette maladie, très poilus. 100 personnes sont touchées dans le monde.



Vient ensuite La maladie de Lewandowsky-Lutz, qui fait pousser des verrues sur le corps, donnant l'aspect d'un arbre. Et enfin l'éléphantiasis qui déforme le visage des gens. Marion a aussi parlé des personnes qui mangent des choses non comestibles : du carton, de la pierre, du bois. Il y a aussi 100 personnes dans le monde qui sont allergiques à l'eau. Une allergie qui laisse l'équipe se demander comment ces 100 personnes peuvent se désaltérer sans eau.