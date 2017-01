En raison du "Blue Monday", l'équipe du "Night Show" a testé des remèdes anti-déprime très étranges.

18/01/2017

Le troisième lundi de l'année a été déclaré journée la plus déprimante par un psychologue, Cliff Arnall. L'équipe du Night Show a voulu remédier à cette déprime ambiante en testant des remèdes lundi 16 janvier. Le premier qui teste une de ces recettes anti-déprime est Amir. Il va devoir avaler du safran, qui est apparemment excellent pour remonter le moral, mélangé à du curcuma. Amir fait un cul sec d'épices et il le vit très mal, il s'étouffe à moitié avec et finit par vomir...



La deuxième technique pour éviter la déprime, c'est le rire. Thibault a donc était chargé de faire deux blagues hilarantes à l'équipe, la première échoue mais la deuxième fait son effet. La troisième manière de se sentir mieux, c'est de consommer des plantes, et notamment la mélisse. Sauf que l'équipe a préféré faire ça avec la mélasse. Marion et Yannick s'y collent et doivent avaler une cuillère chacun de mélasse. Marion avale sans trop rechigner, tandis que Yannick vomit, pour changer.



Quatrième et dernière technique : le café, qui est un excellent remède contre la déprime. Enzo ne va pas devoir simplement boire du café, mais se baigner dans une piscine de café, il y met même la tête... Il baigne dans le bonheur.