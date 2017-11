Tomorrowland, EMF... Les événements à ne pas manquer en 2018

publié le 08/11/2017 à 17:47

Ces derniers jours ont été marqués par l'annonce de nombreux événements, à vos agendas ! La première date à noter est le 19 janvier. Ce jour là David Guetta se produira à l'AccorHotels Arena, une soirée qui s'annonce exceptionnelle. Un peu moins d'un mois après le 14 et 15 février prochain, Kygo sera en concert au Zénith. Le producteur norvégien jouera en live ses nouveaux morceaux et ses tubes récents composant son album Kids In Love.



D'autres dates sont à retenir. The Chainsmokers ont prévu deux dates en France. Ils seront d'abord à Paris, le 20 février au Zénith puis le 24 février à la Halle Tony Garnier à Lyon. Le 24 février est aussi la date du concert de DJ Snake à l'AccorHotels Arena. L'occasion pour le DJ français de jouer en live ses derniers titres en date dont A Different Way et Broken Summer. Rita Ora vous donne rendez-vous pendant les beaux jours, le 23 mai à l'Elysée Montmartre.

Deux événements estivaux sont aussi à noter. Le 12, 13 et 14 juillet l'EMF fera son grand retour à Port Barcares. Quelques jours après le 20, 21, 22 et 27, 28, 29 juillet, Tomorrowland revient. Deux week-ends qui s'annoncent dores et déjà mémorables. Vous pourrez réserver vos places dès le 9 janvier, il va falloir être très rapide si vous souhaitez y participer.