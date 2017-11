"Lovin'Fun" vous invite à une soirée spéciale célibataires

publié le 06/11/2017 à 18:55

Lovin'Fun dédie son émission du 9 novembre prochain à tous les célibataires qui souhaitent trouver l'amour ! De 20h à 22h Alice, Doc et Karel vont vous aider à franchir ce cap. Au programme : un grand speed dating organisé en direct sur Fun Radio. 4 filles et 4 garçons vont se rencontrer et vous suivrez en continu, tout au long de l'émission, ces rendez-vous.





Patrick Harris, coach en séduction sera aussi avec l'équipe pour vous donner tous les conseils nécessaires. Par exemple répondre à une question cruciale : comment bien aborder une fille ? Evidemment, vous serez amené à réagir en direct sur vos expériences de célibataires. Les rubriques habituelles "le Sexy chocolat" et "ça passe ou ça passe" ne seront pas oubliées pour autant.

Si vous souhaitez participer à l'émission, inscrivez-vous dès à présent en envoyant un mail à lovinfun@funradio.fr